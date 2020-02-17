فيديو.. دينا الشربيني ترقص على نغمات "جامدة بس" من ألبوم عمرو دياب

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو جديد للفنانة دينا الشربيني، خلال احتفالها بألبوم النجم عمرو دياب الجديد "سهران".

ظهرت "الشربيني"، بملابس سوداء، وشعر بني اللون قصير، وأزياء سوداء، خلال دندنتها ورقصها على نغمات أغنية "جامدة بس"، من "سهران"، بصحبة عمرو المنسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، خلال مقطع فيديو لا يتعدى الـ25 ثانية.

رواد "سوشيال ميديا" عن فيديو دينا الشربيني: حقك

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد على مئات تسجيلات إعجاب والتعليقات، أبرزها: "أنتي وعمرو دياب لايقين على بعض أوي"، و"كأن الأغنية معمولة على دينا الشربيني"، و"حقك ترقصي وتغني، من أنتي أخدتي قلب الهضبة".

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وكان "الهضبة" نشر عبر حسابه الشخصي على "الإنستجرام" صورة تجمعه بالأخيرة، مُعلقًا عليها: "هابي فالانتين داي، زي ما إنتي"، في إشارة منه لأحدث أغنية (زي ما إنتي) التي أثارت جدلًا مؤخرًا بين متابعيه.

ولم يمر الكثير لتعود "دينا" بنشر الصورة ذاتها، مُعلقة: "مبروك على أفضل ألبوم مع أسطورتي عمرو دياب، عيد حب سعيد لا ينسى، مبروك يا حبيبي".