إزاي تديري وتوفري من ميزانية البيت من غير مشاكل؟.. إليكِ خطوات بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

إدارة ميزانية المنزل من الأمور المهمة التي تشغل تفكير كل ربة منزل، حيث إن سوء إدارتها يتسبب في الكثير من المشاكل الأسرية.

وتوضح لنا مدربة العلاقات الزوجية والأسرية مي القاضي الطريقة المثالية لإدارة ميزانية المنزل وتجنب المشاكل الزوجية:

- يجب على ربة المنزل ادخار 10% من إجمالي الميزانية لاستثمارها فيما بعد.

- تخصيص 10% شهريا من ميزانية المنزل للصدقة لزيادة البركة.

- 20% من الميزانية لسداد الديون، كالأقساط الشهرية والجمعيات ومصاريف المدارس.

- 10% للتطوير الذاتي مثل شراء الكتب المفضلة وحضور الورش لتغيير الروتين اليومي.

- 50% المتبقية من الميزانية للاستهلاك الشخصي والترفيه كالأكل والملابس.

حيل تساعدك على الادخار وتقليل المصروفات المنزلية وفقا لما قالت خبيرة الاقتصاد المنزلي، نورا السيد.

- أثناء التسوق يفضل إعداد قائمة بالمشتريات الأساسية فقط التي لا يمكن الاستغناء عنها، ثم شراء الأشياء الآخرين الأقل أهمية.

- لا تذهبي لشراء الطلبات المنزلية وأنت جائعة، فذلك يجعلك تشترين أغراضًا كثيرة أنت في غنى عنها.

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- حاولي كتابة "احتياجاتك فقط" في ورقة ولا تزيدي عليها.

- تحديد قائمة بالمأكولات وتكلفتها، كما يمكن الاستفادة من بقايا الطعام، واستخدامه في إعداد وجبات أخرى جديدة ليوم أخر.

- عمل وجبات أكثر صحية بدلًا من شراء الوجبات السريعة، التي عادة ما تكون مرتفعة الثمن.

- الاستفادة من بقايا الفاكهة عن طريق عمل مربى بأطعمة مختلفة، للتقليل من النفقات المتعلقة بوجبة الإفطار ووجبات الأطفال الخفيفة.

- يفضل تعلم صنع أنواع الجبن المختلفة في المنزل، وعمل المخبوزات المختلفة في المنزل بدلًا من شراءها بأسعار مرتفعة من الأسواق، كما أنها أكثر صحية على الأطفال.

- استخدام بقايا الصابون لصنع سائل لليدين والوجه.

- بدلًا من شراء مواد تبييض الملابس غالية الثمن، يمكن استخدام بيكربونات الصوديوم لتنظيفها جيدًا والتخلص من البقع الصفراء.

- استخدام الملابس القديمة مثل الجينز في تجديد ديكورات المنزل، بدلًا من التخلص منها وإلقائها في سلة المهملات، عن طريق قصه واستخدامه كغطاء لبعض الكراسي القديمة، واعتماد الجيوب لحمل الأشياء الصغيرة مثل فرش الأسنان.