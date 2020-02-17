دافئا أو باردا.. إليك ما يحدث لجسمك عند تناول كوب ماء على الريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

للمياه أهمية كبيرة في الحياة لا ينكرها أحد، لكن هل فكرت يومًا عما الذي يحدث عن تناول كوب مياه في الصباح على معدة فارغة؟

هناك مجموعة من الفوائد، التي تظهر في الجسم عند شرب الماء على معدة خاوية في الصباح، وفقًا للوكالة الألمانية "د ب أ"، وتشمل هذه الفوائد.

تحسين عملية التمثيل الغذائي

يساعد شرب المياه على معدة فارغة في زيادة عملية الأيض أو التمثيل الغذائي بنسبة 25%، وتنقية القولون ما يسهل امتصاص العناصر الغذائية، وبالتالي تحسن وظيفة الجهاز الهضمي.

غسل الأمعاء

يساعد تناول كوب من المياه صباحًا على معدة فارغة في تنظيم عمل الجهاز الهضمي، وبالتالي التخلص من النفايات المتراكمة بداخله.

تعزيز المناعة

تعد المياه ضرورية للحفاظ على توازن السوائل بالجسم، وتعزز أداء الجهاز المناعي، مما يساعد الجسم في مقاومة العدوى والأمراض.

علاج الصداع النصفي

يعاني معظم الناس من نوبات صداع متكررة بسبب نقص السوائل في الجسم، فالجفاف هو السبب الرئيسي لكافة أنواع هذا الشعور، سواء كان نصفيا أو غيره، لذا فإن شرب الماء على معدة فارغة سوف يخلصك تماماً من الصداع المزعج.

فاتح للشهية

يساعد تناول المياه على معدة فارغة في فتح الشهية، مما يجعلك مُقبلا على تناول وجبة الفطار، التي تُعد أهم وجبة رئيسية خلال اليوم.

نضارة البشرة

يساعد شرب المياه على معدة فارغة في الحصول على بشرة نضرة، والتخلص من أي بقع بالجسم، إذ إنها تكون ناتجة عن تراكم السموم، نتيجة قلة المياه.

تطهير القولون

يساعد تناول المياه على معدة خاوية في تنظيف القولون من السموم والنفايات المتراكمة بداخله، مما يساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية المفيدة بكفاءة عالية.

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زيادة الطاقة

يعمل تناول كوب من المياه على الصباح في تحفز خلايا الدم الحمراء على النمو بشكل أسرع، مما يوفر الأكسجين للجسم بشكل جيد ويمنحك الطاقة اللازمة.

صحة الشعر

تناول المياه على معدة فارغة يمنح شعرك جميع الفيتامينات اللازمة للمحافظة عليه بشكل صحي، لأن إصابة الجسم بالجفاف تجعل الشعر جافًا، وقابلا للتقصف والتساقط، لذا ينصح بأن تبدأ يومك بشرب كمية كافية من المياه لترطيب شعرك وجسمك.

منع حصوات الكُلى والتهابات المثانة

يساعد شرب الماء على معدة خاوية على تجنب تكون الحصوات في الكُلى وحدوث التهابات المثانة، حيث تعمل السوائل الكافية على تخفيف حمض المعدة وطرد السموم من الجسم.

فوائد تناول كوب ماء دافئ في الصباح وفقًا لموقع "ميديكال ديلي":

إنقاص الوزن:

الماء الدافئ يزيد من درجة حرارة الجسم، ما يزيد من معدل الأيض أو التمثيل الغذائي، ما يسمح للجسم بحرق مزيد من السعرات الحرارية، كما يساعد الجهاز الهضمي والكلى على العمل بشكل أفضل.

يساعد على الهضم:

كوب من الماء الدافئ في الصباح يساعد على تطهير الجسم وطرد السموم، وتحسين عملية الهضم، لذا يمكن أن يسبب كوب ماء ساخن بعد تناول أي وجبة، لأن شرب الماء البارد أثناء أو بعد الوجبة يمكن أن يجعل الزيت في الأطعمة المستهلكة يخلق ترسبًا دهنيًا في الأمعاء، ويسبب صعوبة في الهضم.

علاج للإمساك

يساعد شرب الماء الدافئ في الصباح على معدة فارغة على تحسين حركة الأمعاء وعلاج الإمساك.

يخفف الألم

كما يساعد الماء الدافئ في تخفيف الألم من الحيض إلى الصداع، فمن المعروف أن الحرارة من الماء الدافئ لها تأثير مهدئ ومريح لعضلات البطن، والتي يمكن أن تساعد في توفير الراحة الفورية للتشنجات وآلام العضلات، عادة ما يكون الماء الدافئ أو الساخن أفضل للتشنجات، حيث إن السوائل الساخنة تزيد تدفق الدم إلى الجلد وتساعد على إرخاء العضلات الضيقة.

يحسن الدورة الدموية

يتم التخلص من الترسبات الدهنية في الجسم عند شرب كوب من الماء الدافئ، هذا يطرد السموم التي تنتشر في جميع أنحاء الجسم ومن ثم يعزز الدورة الدموية.

يحمي من الشيخوخة المبكرة

يمكن أن يؤدي وجود السموم في الجسم إلى الشيخوخة بشكل أسرع، ولكن الماء الدافئ يمكن أن يساعد في تطهير الجسم من تلك السموم، في حين يقوم بإصلاح خلايا الجلد لزيادة المرونة.