تعرّفي إلى أبرز صيحات المناكير لربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2020 04:44 مساءً - حفلت عروض ربيع 2020 بالكثير من الصيحات الجمالية المتنوّعة وكانت أبرزها صيحة المناكير التي شملت درجات لونيّة كثيرة وأساليب مبتكرة في تزيين الأظافر.



في جولة سريعة على عروض هذا الموسم سنتعرّف أكثر إلى أبرز صيحات المناكير.



Alice + Oliva



في عرض أليس وأوليفيا جاء المناكير الفرنسي أو ما يُعرف بالـFench Manicure بأسلوب مبتكر، اذ استغنى خبير تزيين الأظافر عن الخط الأبيض المستقيم، واستعاض عنه برسم مبتكر طغى فيه اللون الأبيض الطبشوري على لون المناكير الزهري المعتمد.

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Ulla Johnson



مناكير جزئي للأظافر تم اعتماده في عرض أولا جونسون، قد لا يكون الخيار الأول لك في الموسم المقبل ولكنه لن يغيب عن إطلالاتك. تم تزيين الأظافر بخط جزئي من المناكير الملوّن يسمح للأظافر الطبيعية بالتألق.



Jeremy Scott



من وحي الإطلالات الجريئة في حقبة الثمانينيات والتي كانت تميل في بعض الأحيان إلى الوحشية والقسوة، اختار خبير تزيين الأظافر في عرض جيريمي سكوت أن يعتمد أسلوب الاشكال الهندسية والحيوانية والألوان المتداخلة ليزيد من جرأة الإطلالات.

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Pyer Moss



استخدمت خبيرة الأظافر ليزا لوغان مناكير ملوناً لرسم خطوط طولية ومتفاوتة الدرجات على أظافر عارضات باير موس، فبدت حيوية ومنعشة وتليق بإطلالاتك الكاجوال في الموسم المقبل.



Kate Spade



في عرض كايت سبيد تمّ تطابق لون الأظافر على لون الأحذية التي انتعلتها العارضات، في محاولة إلى ارساء نوع من التناسق وتوحيد الدرجات في الإطلالة بكاملها.

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Rag & Bone



من صيحة البولكا دوت أو النقاط، استوحى خبير تزيين الأظافر في عرض راغ أند بون صيحة المناكير المعتمدة. فجاءت القاعدة باللون الأسود الداكن مع نقاط بيضاء معدودة زيّنتها.



Christian Siriano



صيحة مناكير غريبة نوعاً ما اعتُمدت في عرض كريستيان سيريانو، اذ جاءت الأظافر مزيّنة بخط شبيه بأسلوب المناكير الفرنسي إنما بعيداً عن الدرجة البيضاء الناصعة، مع بعض نقاط الباييت المتناثرة على أظافر شفافة.

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