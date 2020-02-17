شقيقة محمد رمضان تحتفل بخطوبتها: أحلى يوم في حياتي

في حفل عائلي احتفلت "إيمان" شقيقة الفنان محمد رمضان، بحفل خطوبتها، الذي اقتصر على الأهل والأصدقاء.

ونشرت "إيمان" عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا من حفل خطوبتها، إذ ظهر في الصور شقيقها الفنان محمد رمضان وزوجته، وشقيقها الثاني "محمود".

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وعلقت العروس التي ظهرت مرتدية جيبة قصيرة باللون الأسود وبلوزة من قماش "الجوبير" على الصور قائلة: "أحلى يوم في حياتي ده ولا إيه.. اللهم لك الحمد والشكر على هديتك ليه".

و"إيمان" هي شقيقة الفنان محمد رمضان، التي تمتلك سلسلة محلات عسل النحل التي أطلقت عليها اسمها أيضًا.