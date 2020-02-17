يتضمن أنشطة للأطفال.. اليابان تحتفل بمهرجان للعراة رغم كورونا

على الرغم من التشديدات حول فيروس كورونا المُتفشي في الصين والمنتقل مؤخرًا لبعض البلدان، إلا أن اليابان لم تتخلَ هذا العام عن طقسها السنوي، بالاحتفال بمهرجان العراة، الذي شارك فيه آلاف اليابانيين، في محافظة أوكاياما.

فعلى الرغم من الطقس البارد والمخاوف من انتشار عدوى فيروس كورونا، قرر المنظمون إقامة المهرجان المعروف باسم "هاداكا ماتسوري"، ويقام سنويًا في معبد "سيدايجي كانونون"، ولكن مع بعض الإجراءات الاحتياطية بسبب تفشي الفيروس، من حيث توفير مواد معقمة لليدين في مدخل المعبد وفي المنطقة المحيطة.

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وبحسب الـ cnn بلغ عدد المشاركين من الذكور وحدهم نحو 10 آلاف، حيث ظهروا مرتدين الحد الأدنى من الملابس، مع جوارب بيضاء.

ويتضمن المهرجان أنشطة مخصصة للأطفال الصغار، بهدف المحافظة على استمرار مثل هذه التقاليد التي ظهرت منذ 500 عام.