سميرة سعيد بـ"لوك" جديد في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة سميرة سعيد لـ "لوك" جديد في أحدث جلسة تصوير لها نشرت صورا منها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت الديفا في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية "جمبسوت" أسود، ونظارة شمسية سوداء. Advertisements وانهالت التعليقات عن إطلالتها وجاءت من ضمن التعليقات: "الأناقة والجمال، إطلالة مختلفة، متألقة". وانتهت الفنانة سميرة سعيد من تسجيل أغنية "إنسان آلي"، وهى من كلمات شادي نور وتوزيع هاني ربيع، كما أنها طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنية "هليلة"، وهي من كلمات شادي نور، وتوزيع هاني يعقوب وهندسة صوتية هاني محروس.

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