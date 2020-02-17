إيناس عز الدين ترتدي فستانا بـ 30 جنيها: "من غير خجل أو كلاكيع"

شاركت الفنانة المصرية إيناس عز الدين، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بصورة جديدة تألقت من خلالها بفستان أزرق قصير من الستان، دون أكمام، منفوش قليلًا وله نقوشات ملونة، مع حزام عند الخصر.

وعلقت على الصورة قائلة: "بكل بساطة ومن غير أي نوع من أنواع الخجل والتعقيدات والكلاكيع وعلشان أعرفكم إن قيمة الشيء من قيمة مالك الشيء مش العكس، الفستان اللي لبسته امبارح في عرض الأزياء ده أنا جايباه من حوالي 4 سنين من إسكندرية بـ 30 جنيه بس".

وتابعت: "مقاسه كان ميديام ووقتها كنت بلبس XXL وعجبني ولقيته بتمن كيسين شيبسي اشتريته وركنته سنين ما كانش مقاسي لحد ما خسيت وقيسته امبارح بالصدفة ولقيته بقى مقاسي بالظبط ولبسته وعجب الناس وكله بيسألني عنه".

وأضافت: "أكيد عندي لبس غالي بس كمان عمر اللبس الغالي والبراندات ما بيخلوا للإنسان قيمة، الإنسان هو اللي بيصنع قيمة لما يمتلك مش العكس، المهم الذوق واختيار الشيء المناسب ليك".

Advertisements

وكانت إيناس خضعت منذ عامين لعملية نحت القوام، التي بدت بعدها بوزن مناسب عما كانت عليه من قبل.

الجدير بالذكر أن "عز الدين" كانت انفصلت عن زوجها السابق أحمد قمر، وأكدت العام الماضي في حوار مع الإعلامية ياسمين سعيد، أنهما انفصلا على الورق فقط كأزواج، ولكن على المستوى الإنساني ما زالت علاقاتهما قائمة.