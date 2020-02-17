الامارات | تيريزا ماي: بدلت ملابسي في قمرة قيادة الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تيريزا ماي: بدلت ملابسي في قمرة قيادة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل حضور «منتدى المرأة العالمي دبي 2020» مع القصة التي روتها عضوة البرلمان، ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي، مشيرة إلى أنها في إحدى رحلاتها الرسمية اضطرت إلى تبديل ملابسها في قمرة القيادة، حيث لم يكن يتوافر في الطائرة مكان مخصص لذلك.

وقالت تيريزا ماي، خلال حوار أدارته المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة: «كنت في زيارة رسمية، وكان علي تبديل ملابسي لحضور عشاء، ولم يكن في الطائرة أي غرفة خاصة بتبديل الملابس، فأخذوني إلى قمرة القيادة، وعلقوا ستارة خلف قائد الطائرة، وبدلت ملابسي خلف الستارة التي ابتكرت وقتها لهذا الغرض».