بسبب خطيبته السابقة.. قصة صاحب أغرب فوتوسيشن مع عروسة مانيكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت الشاب محمود الحكيم، تفاصيل جلسة التصوير الغريبة من نوعها، مع مانيكان يرتدي فستانًا أبيض تشبه العروس ليلة الزفاف.

وقال "الحكيم" إنه في شهر أكتوبر الماضي والذي شهد أمطارًا غزيرة، قرّر تصوير "فوتو سيشن" خاص بالمطر باسم "يوميات مواطن مبلول" وأرسله إلى خطيبته، وهو ما أدى إلى خلاف بينه وبينها.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حديث المساء" على قناة "إم بي سي": "الفوتوسيش أغضب خطيبتي وقالت لي إنت إزاي تعمل كدا من غير ما ترجعلي ومفكرتش في شكلي أدام الناس وأنت نايم بفانلة بحمالات على الرصيف".

وتابع أن جلسة تصوير يوميات مواطن مبلول لم تمر بسلام، حيث قرّرت خطيبته فسخ الخطوبة على الفور: " قالت لي أبقى قابلي لو واحدة رضيت بيك"، وكان من المقرر عقد قرانهما وحفل الزفاف في يوم عيد الحب.

يكشف الشاب سبب تصويره جلسة التصوير: "أنا قررت إني اعمل صور فرحي يوم 14-2 يوم حفل الزفاف، وملحقتش في المدة دي ألاقي عروسة، فروحت مفكر إني أجيب مانيكان وفستان واعمل معاها سيشن فرحي وانبسطت جدا باليوم".