صور.. إليسا بفستان أخضر "بينور في الضلمة" في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعيها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدة صور جديدة من حفلها الأخير بعيد الحب على المسرح الرئيسي في القرية العالمية.

وتألقت الفنانة اللبنانية بفستان أخضر لامع نيون بأكمام طويلة ومتوسط الطول، كما جاء مجسمًا.

واعتمدت "إليسا" على الشعر المنسدل الانسيابي، مع المكياج الهادئ المميز بالألوان التُرابية المطفية.

كما ارتدت الفنانة حذاء باللون النيود، بكعب عالٍ ورفيع.

وتفاعل العديد من المتابعين مع إطلالة الفنانة المميزة، معلقين على فستانها: "ده بينور".

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فنانات تألقن بفساتين نيون

لم تكن إليسا وحدها التي تألقت بالألوان الفسفورية فسبقتها من قبل الفنانة اللبنانية نجوى كرم، في 2019 بارتدائها فستانا "فسفوريا"، خلال مشاركتها بالغناء في برنامج "ديو المشاهير"، عبر قناة "إم تي في".

وظهرت "كرم" بفستان قصير، تميز بأنه "فسفوري" اللون، ما يمنحه خاصية "الإنارة في الظلام"، كما أنه غير منقوش ومزود بـ"كاب" طويل، وتسريحة شعر انسيابية.

كما ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، العام الماضي، بإطلالة مضيئة خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس، إذ ارتدت فستانًا "نيون" ما جعلها تبدو وكأنها تضيء في الظلام.