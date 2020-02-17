"نجلاء" تبدع في فن نحت العرائس: "ده عالمي اللي بحبه"

حلمت ابنة محافظة المنيا، أن يكون لها عالمها الخاص في فن صناعة العرائس وعمل المجسمات منذ طفولتها حتى حصلت وهي في الخامسة عشرة من عمرها على بطاقة موهوبين من مدرستها ساعدتها على البدء في استغلال موهبتها.

كانت نجلاء رشدي منذ صغرها تهوى الرسم والنحت وعمل المجسمات وأعمال الهاند ميد وإعادة تدوير الخامات حتى حولت موهبتها إلى مشروع تتكسب منه دون الاعتماد على الانترنت في التعلم، "أنا دربت نفسي بنفسي اشتغلت نحت وفوم على العرائس علشان تبقى العرايس مختلفة عن الموجودة في السوق وكبر المشروع بعد تخرجي من قسم فنى صناعى قسم زخرفة وإعلان".

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أسست صفحتها عبر فيسبوك "Dolls najla"، استطاعت خلال فترة قصيرة تعلم المجسمات حتى تحولت إلى أنها المرأة الوحيدة التي تعمل في فن نحت العرائس، "اخترت صناعه العرائس لأني بحب الرسم والتفصيل والمجسمات"، تختلف المدة الزمنية التي تستغرقها في صناعة العرائس.

ما زالت تحلم بانتشار أعمالها على نطاق واسع وخاصة في مسقط رأسها بالمنيا، "أنا لسه بتعلم وبفكر بدماغي ولا عروسة الحمد الله عملتها من على النت وبسعى إني أقدر أنفذ كل أنواع العرائس بحس إن شغلي مظلوم في المنيا لأن محدش بيهتم بشغل الهاند ميد بالمنيا ده غير مصروفات الشحن علشان كده بقيت أعتمد على البيع أونلاين".