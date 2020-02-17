"قومي المرأة" ينظم تدريبا للتعامل مع المعنفات بأسيوط

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تدريبا لدعم دور مقدمي الخدمات الصحية في التعامل مع المرأة المعنفة بأسيوط، في الفترة من 15 حتى 17 فبراير 2020.

واستهدف التدريب 20 من الأطباء وفريق التمريض بمستشفى جامعة أسيوط، سيتولون العمل في وحدة الاستجابة الطبية للمرأة التي يتم افتتاحها في الجامعة، ويتولى إدارة الدورة التدريبية 6 من الأطباء والتمريض الذين سبق وحصلوا على تدريب المدربين على دعم دور مقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع المرأة المعرضة للعنف.

وفي الجلسة الافتتاحية، أشارت منى حمدي، من الأمانة العامة بالمجلس القومي للمرأة إلى دور المجلس والخدمات التي يقدمها للمرأة لتدعيم الجانب الصحي، من خلال استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، ومحور الحماية في استراتيجية تمكين المرأة 2030، ودور وحدة مناهضة العنف بالمجلس، وأهمية وجود وحدات الاستجابة الطبية في المستشفيات الجامعية، إلى جانب خدمات التوعية والتدريبات لكل القطاعات التي تتعامل مع قضايا المرأة.

Advertisements

وأشرف على متابعة وسير اليوم التدريبي الأول، الدكتور بهاء شوكت، مستشار دولي للتدريب والصحة الإنجابية وتصميم المناهج، وتشتمل موضوعات الدورة على تعريف العنف ضد المرأة وأدوار مقدمي الرعاية الصحية للسيدات المعنفات، وعرض الفئات الأكثر عرضة للعنف ضد المرأة، وما هي التصورات والمعتقدات التي تؤثر على رعاية الناجيات.

وكيفية التعرف على المعنفة وتقييم المخاطر والرعاية الإكلينيكية للناجيات من الاعتداء الجنسي، ومبادئ الفحص الطبي الشرعي في حالات الاعتداء الجنسي وتجارب الناجيات منه.

كما نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تدريبا آخر لدعم دور مقدمي الخدمات الصحية في التعامل مع المرأة المعنفة بأسيوط، في الفترة من 16 إلى 18 فبراير 2020، وتستهدف 27 متدربا من الجمعيات الأهلية بأسيوط، التي تقدم خدمات صحية للمرأة التي تتعرض للعنف أطباء، تمريض، أخصائيين اجتماعيين ونفسيين.