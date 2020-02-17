بالفيديو.. العمدة عزة عبد الحميد: توليت المسؤولية بعد زوجي وترشحت أمام 5 رجال

حكت السيدة عزة عبد الحميد عمدة قرية "كوم الحجنة" بكفر الشيخ عن كواليس تواليها منصب العمودية وذلك خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقالت العمدة عزة إن أهالي القرية لا يعترضوا عليها باعتبارها سيدة طالما تحل مشاكلهم موضحة أن العمدة يجب أن يتحلى بشخصية قوية وأن يكون محبوب بين الناس ليقبلوا بحكمه.

وأضافت أنها حصلت على العمودية بعد زوجها الذي كان عمدة للقرية وترشحت للعمودية أمام 5 رجال وفازت عليهم لافتًة إلى أنها كانت تحضر مع زوجها الجلسات العرفية ولديها خبرة بحل المشاكل، مشيرة إلى أن وجدها لأبيها وجدها لأمها كانوا عُمد أيضًا.

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وأكدت العمدة عزة أهالي القرية والخفراء طالبوا منها الترشح للعمودية بعد وفاة زوجها بـ4 سنوات لافتة لأن طوال هذه الفترة لم يتم اختيار عمدة للقرية بعد زوجها الذي استمرت فترته لمدة 5 سنوات.

وأضافت: "لما يبقى عندك خلفية والناس حبينك كده أكيد هيوافقوا عليكي الناس بتوافق لما تقعد في مشكلة لأنها بتجيب للناس حقها بما يرضى الله والناس مبيفرقش معاها حقهم جالهم عن طريق راجل ولا ست طالما حقهم جالهم".