منها الأسماك والفول الأخضر.. أطعمة تبطىء ظهور التجاعيد

مع التقدم في السن تظهر بعض علامات الشيخوخة التي تؤثر على شكل البشرة وحيويتها، تلعب بعض المغذيات دورًا هامًا في تحسين الصحة العامة للجسم وتبطىء ظهور الشيخوخة، ومن ضمن هذه الأطعمة كما ذكرها موقع "health line".

الجزر

غني بفيتامين "أ"، وهو أحد أسرار صحة الجلد وشبابه خاصة إذا تم تناوله مع دهون صحية مثل البيض أو السمك.

الفول الأخضر

من المأكولات فائقة الأهمية لإبطاء الشيخوخة، وتعزيز طبقة الكولاجين بالجسم.

الشاي بكل ألوانه

الأخضر والأحمر والأسود والأبيض من أفضل طرق الوقاية من التجاعيد وكسور العظام.

العنب

وخاصة الأحمر والأسود غني بمضادات الأكسدة التي تحمي عضلة القلب، وأنسجة وخلايا الجسم الأخرى.

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الأفوكادو

غني بالدهون الصحية المفيدة للقلب والجلد.

الجوز واللوز

من أفضل المكسرات للوقاية من الشيخوخة، فهو يوفر كل المغذيات المطلوبة لحماية القلب وإبطاء التجاعيد.

التوت

بكل ألوانه الأبيض والاحمر والأسود والأزرق مصدر رائع لمضادات الأكسدة التي تحافظ على صفاء البشرة.

البيض

غذاء كامل، يوفر الدهون الصحية والفيتامينات التي تعزز صحة البشرة والشعر والعيون.

الأسماك الدهنية

كالتونة والسردين والسلمون والمكاريل من أفضل مصادر دهون أوميجا التي تغذي القلب والبشرة وتحارب الالتهابات، إلى جانب البروتين الصحي.

الشوكولاته الداكنة

أحد أغنى الأطعمة بالدهون الصحية المفيدة للقلب، ومضادات الأكسدة التي تحارب التجاعيد.