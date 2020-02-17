الامارات | في قرار مفاجيء.. انسحاب ناردين فرج من "ذا فويس كيدز"

شكرا لقرائتكم خبر عن في قرار مفاجيء.. انسحاب ناردين فرج من "ذا فويس كيدز" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة مفاجئة، أعلنت الإعلامية ناردين فرج، انسحابها من برنامج "The Voice Kids"، الذي يعرض حاليا على شبكة قنوات "إم بي سي" وتشارك في تقديمه مع الإعلامي ياسر السقاف، موضحة أن حلقة السبت المقبل ستشهد آخر مشاركة لها في تقديم البرنامج.

وقالت فرج في فيديو نشرته عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء أمس، "مش حاكون موجودة في اخر حلقتين من الموسم ده والأسبوع ده اخر حلقه ليا. بتمني التوفيق لكل القائمين على البرنامج".

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وأكدت في الفيديو أنها لا ترغب في الدخول في تفصيل حول قرارها، وأن العلاقة بينها وبين إدارة قنوات "إم بي سي" لا يوجد فيها سوى كل عرفان وحب، وأنها تمثل بيتها الثاني حيث عملت معها أكثر من 7 سنوات، وتعرف جيدا مدى حبهم لها واهتمامهم بمصلحتها، وهم في المقابل يعلمون مدى حبها لهم، معربة عن تمنياتها لفريق عمل "ذا فويس كيدز" التوفيق.

وجاء هذا الإعلان ليفتح الباب أمام التكهنات حول سبب مغادرة فرج البرنامج قبل انتهاء الموسم، حيث ارجعه البعض إلى وجود خلافات بينها وبين القائمين على البرنامج، بينما ذهب البعض أن السبب هو تعاقدها على تقديم برنامج مع الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة القناة الأولى المصرية. وهو ما ردت عليه في تغريدة جديدة قالت فيها: "تعقيبا علي التغريدة اللي فاتت، شغلي في التليفزيون المصري ملوش أي علاقه . شكرا".