تعرف على النجمة العربية التي فازت بلقب الإطلالة الأجمل في عيد الحب

مواجهة جمالية غزت مواقع التواصل الإجتماعي بين النجمات العربيات، ليس على أغنية أو حفلة بل على من ستحمل لقب صاحبة الإطلالة الأجمل في عيد الحب، وفيما يلي تعرض هي اجمل اطلالات نجمات العرب في عيد الحب.يقع خيار عدد كبير من النجمات في عيد الحب على اللون الأحمر، على رأسهنّ هيفا وهبي التي اختارت فستان سهرة أنيق بتوقيع المصمم ميخائيل شمعون Mikhail Chamoun، وتميّز بالقماش الحريري المنسدل مع القصة المزمومة على جانب الخصر، مع الشق الجانبي وقصة الظهر المكشوف. ميريام فارس كانت أيضاً ضمن فريق النجمات اللواتي تألقن بالأحمر، وقد إختارت فستاناً طويلاً من تصميم لا برجوازي تميّز بشك الترتر الذهبي الذي زيّن الصدر إضافة الى الأكمام المنسدلة.

وعلى عكس كل من هيفا وميريام، إختارت سيرين فستاناً قصيراً من تصميم labourjoisie تميّز بالشك الأنيق والشراريب.نجمات أخريات فضلن كسر نمطية اللون الأحمر في عيد الحب، فتألقن بألوان زاهية مثل إليسا التي أطلت باللون الأخضر النيون بفستان ميدي من تصميم Alex Perry، أو مايا دياب التي خطفت الأنظار بتصميم لنيكولا جبران باللون الفضيّ مع الكاب الذي منح الإطلالة مزيداً من الرقيّ.

النجمة أصالة أطلت من جهتها، بفستان طويل مصمم من قماش الترتر اللامع من تصميم نيكولا جبران، جمع بين الألوان الأحمر والأسود والفضي و الأخضر، وقد ناسبت قصة الخصر قوامها وأظهرت رشاقتها ومن الإطلالات اللافتة للنجمات في عيد الحب، النجمة يارا بفستان من تصميم labourjoisie بالتطريز الذهبي ومع الحزام الذي حدد خصرها. أما إطلالة النجمة نانسي عجرم، فكان فريدة من نوعها، إذ أبتعدت عن خيار الفستان وتألقت بسروال جلد مع توب من الترتر الفضي.

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