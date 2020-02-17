فاجئها بعيد ميلادها واستقال بسبب "المثلية الجنسية".. محطات في علاقة هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أكثر من عام ونصف باتت الأحاديث تتزايد حول علاقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بمدير أعمالها محمد وزيري بين الحين والآخر، فالظهور المُتكرر والرسائل والتدوينات الغامضة التي يتبادلونها، وبعض المناسبات التي جمعتهما جعلتهما في مرمى الشائعات لفترة طويلة لم يعلنا أيا منهما تفاصيل عنها، أو حتى يقوما بنفيها.

وترك وزيري، أغسطس الماضي، التعامل الفني مع هيفاء، بعدما تعرض لتوبيخات من قِبل بعض الجماهير بعد هجومه على فرقة "مشروع ليلى" الداعمة للمثلية الجنسية، لكنه أكد أن صداقتهما ومعرفتهما باقية.

وأمس، قرر مدير أعمال الفنانة السابق، مفاجأة متابعي وجمهور الفنانة اللبنانية، بعدما نشر عدة كلمات تُشير لانتهاء علاقة كانت موجودة من قبل بينهما.

حيث نشر صورة قديمة تجمعهما، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقًا: "أيام ما كان في ڤالنتين كله كدب في كدب في كدب كمان مرة".

واستعان في منشوره بجملة من أحدث أغنيات عمرو دياب: "(هيعيش يفتكرني) مفيش حد بيحب حد، كله كلام فاضي"، ما أثار الجدل لاحتمالية تواجد علاقة عاطفية بين الثنائي لم تكتمل، ولم يعلنا عنها بشكل صريح.

ويرصد "هُن" مواقف جمعت بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري

صورة وكلمات غزل

في فبراير الماضي، نشر "ويزري" تدوينة، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وأرفقها بصورة لهيفاء كُتب عليها "حب" باللغة الإنجليزية، وعلق عليها كاتبا: "قبل هيفا كانت حياتي كدة، وبعد ما دخلت حياتي بقت كده".

أحببتك فارتقى الإحساس

بنهاية 2018، غرد ويزري لهيفاء، عبر "تويتر": "أحببتك.. فارتقى الإحساس.. فوجدت بعدك أن النساء شائعة يتداولها الناس"، جاءت التعليقات تحمل المُباركات والتهاني للثنائي.

خاتم مماثل

نشرت الفنانة اللبنانية، في الفترة الأخيرة صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مرتدية خاتما في يدها اليسرى، يشبه الخاتم الذي ظهر به محمد وزيري، مدير أعمالها، في يده اليسرى أيضا، ما أثار الجدل حولهما، وزادت الشائعات حول خبر زواجهما.

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مفاجأة عيد الميلاد

احتفلت الفنانة اللبنانية، مارس الماضي، بعيد ميلادها، والذي حرص "وزيري" على تحضير مفاجأة خاصة لها، بتلك المناسبة، وحينها نشرت هيفاء أنها كانت تنوي الغناء بأحد الفنادق، وعند حضورها فوجئت بحفل خاص لعيد ميلاده، كان أعده مدير أعمالها، ليفاجئها بحضور أصدقائها وذويها.

ونشرت "هيفاء" الصور موجهة الشكر للأخير، قائلة: "شكرا محمد وزيري لأنك عطول بتخليني مبسوطة حتى بأصعب الأوقات، شكرا للي بيحبوني وشكرا لكل الأمنيات الحلوة اللي ما وقفت، وشكرا لكم الحب الهائل اللي عمشوفو من الفانز.. أنا بحبكن كتير الله ما يحرمني منكم".

استقالة وزيري بسبب المثلية الجنسية

في أغسطس الماضي، قرر محمد وزيري الاستقالة من إدارة أعمال الفنانة اللبنانية، بعدما تعرض لهجوم شديد من جانب متابعيها بسبب انتقاده للفرقة الموسيقية "مشروع ليلى" الداعمة للمثلية الجنسية، حيث وصفها بـ"لعنة في كل الأديان"، مطالبًا جمهوره بمناقشات بناءة وليست عديمة الفائدة، خاصة بعد الإعلان عن إقامة الفرقة الموسيقية لحفل في العاصمة اللبنانية بيروت، لكن الحفل تم إلغاؤه.

ويبدو أن المساندة التي تلقاها من هيفاء وهبي لم تكن كافية بالنسبة له، حتى قرر الاستقالة رسميًا.

وأعلن وزيري، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، استقالته من إدارة أعمال هيفاء وهبي، وكتب: "هيفا حبيبتي أنتي عارفة كويس إني دايمًا عايزلك أحسن حاجة، وميهمنيش غير مصلحتك، وطول الفترة اللي إحنا فيها مع بعض كنت بساعدك بقلب وإخلاص".

وأضاف: "عارفة كمان إن عمري ما كنت مدير أعمال حد وبعمل كده معاكي عشان أنتِ أغلى حد عندي، ومن غير أجر أو مقابل بس يكفيني أشوفك مبسوطة وعشان اللي شوفته منك ومعاكي وقلبك النضيف، واللي بيننا يخليني أجيبلك الدنيا تحت رجليكي".

وتابع: "على أد ما أنا بحبك أكيد بحب أشوفك ناجحة ومرضاش بسببي جمهورك يهاجمك، وأنا مش هقدر أغير موقفي ولا أي رأي أنا مؤمن بيه، وأنا كمان مش هقدر على اللي بيتقالي، وتقييمي على حاجة مش شغلتي أساسًا".

واختتم: "وأهلي اللي اتبهدلوا وكرامتي وإهاناتي اللي بشوفها، أنا بقولك رسميًا أنا مبقاش ليا أي علاقة بشغلك، بس بقولك وبقولها لكل الناس إنك هتفضلي مسؤولة مني وهخاف عليكي".

كانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ساندت "الوزيري" بعدما تعرض لهجوم شديد من متابعيها بسبب انتقاده للمثلية الجنسية، وذلك بسلسلة من التغريدات عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "وزيري، أنا آسفة لو فيه تطاول صار من البعض بحقك بسببي، وآسفة لو حدا من الفانز، انجرح من رأي وزيري أو من رد فعله، بليز اللي بحبني يركز معي".

وتحدثت الفنانة اللبنانية عن موهبة "وزيري" في إدارة أعمالها دون تقصير: "لديه موهبة جيدة في إدارة أعمالها، ويهتم بكل التفاصيل الخاصة بها دون تقصير، وزيري مش مسؤول عن المهرجان اللي (ما بحييه) هو مسؤول عن اللي (بحييه)، وأنا معه ما شفت غير نجاحات إن كان ألبومات أو مسلسلات".