تعرفي على الفرق بين منتجات العناية بالشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
تتنوع منتجات العناية بالشعر بين البلسم والماسك والسيروم. فما الفرق بينها؟
وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر أن هذه المنتجات يتم استعمالها بمعدلات مختلفة؛ حيث يتم استخدام البلسم (المرطب) بعد الشامبو مباشرة لترطيب الشعر.
وتنصح هوبر باستعمال البلسم بعد كل ثاني مرة يتم غسل الشعر فيها. ونظرا لأن الشعر يكون خشنا بعد الغسل، فإن البلسم يعمل كنوع من طبقة الحماية ويساعد على تمشيط الشعر وتصفيفه.
وعلى العكس من بلسم الشعر، يتم استعمال الماسكات بدرجة أقل؛ حيث يرتبط ذلك بمدى ضعف الشعر وهشاشته، وهناك منتجات يتم استعمالها بطرق مختلفة ودرجة فعالية متباينة، ويعتمد اختيار المنتج على الاحتياجات الفردية.
وعادة ما يتم الإشارة إلى سيروم العناية بالشعر باعتباره مركزات أو مستحضرات العناية المكثفة بالشعر، ويتم استعماله بطريقة محددة للغاية؛ حيث يتم توزيع السيروم على الشعر ويتم امتصاصه بسرعة. وهناك أنواع عطرية من السيروم يتم استعمالها في التدليك، كما أنه يُستخدم للتخلص من التقصف.
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