سيدة مجتمع من الطراز الأول.. قصة الأميرة شويكار زوجة الملك فؤاد الأولى

سيدة مجتمع من الطراز الأول، هكذا عرفت الأميرة شويكار، الزوجة الأولى للملك فؤاد الأول، التي أنجبت ابنه الأمير إسماعيل، لكنه لم يعش طويلًا، ومن ثم أنجبت الأميرة فوقية، وتحل ذكرى ميلادها يوم 16 فبراير.

حياتها مع الملك فؤاد

لم تعش الأميرة شويكار حياة مستقرة مع الملك فؤاد، إذ أنها انفصلت عنه في العام 1898، بعد مشاكل عديدة وقعت بينهما، فكانت آخرها إطلاق شقيقها الرصاص على الملك فؤاد، لكنه نجا من الموت، فدائمًا ما كانت تشعر بأنه يطمع في أموالها، إذ أنها ورثت كثير من الأموال والأطيان من أسرتها، بحسب ما ذكره موقع "الملك فاروق".

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سيدة مجتمع

تميزت الأميرة شويكار بالأعمال الخيرية والحياة الاجتماعية التي رسمتها لنفسها، إذ أنها تولت رئاسة جمعية "مبرة محمد علي"، وهي الجمعية الخيرية التي ترأستها، كما أنها تولت الرئاسة الشرفية لمؤسسة مدينة فاروق الأول الجامعية.

لم تكتف الأميرة شويكار بذلك، إذ أنها انشأت جريدة نسائية في العام 1945، وعرضت على الرائدة النسوية درية شفيق، تولي رئاسة تحريرها، لكنها لم تدم فيها طويلًا إذ قررت إنشاء مجلتها "بنت النيل"، وعملت الأميرة شويكار على تدعيم فكرة الصالونات الثقافية، إذ كانت تستقبل الشخصيات الهامة في قصرها من الأحد من كل أسبوع، وعرف باسم "صالون الأحد".

وأقامت الأميرة شويكار حفلتين سنويًا، تتزامن الأولى مع رأس السنة الميلادية، والثانية كانت في ذكرى ميلاد الملك فاروق في الـ11 فبراير، إذ أنها كانت تحبه كثيرًا، فربطتهما علاقة طيبة، إذ كانت تنظر له بمثابة ابنها.