عقب ارتداء روبي له.. كيفية اختيار الـ"أنكل بوت" المناسب لكِ (صور)

حذاء أسود اللون، مصمم من القطيفة، لفتت به الفنانة روبي الأنظار، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، بصحبة شقيقتها الممثلة الشابة كوكي مجدي.

الحذاء الذي ظهرت به يسمى "الأنكل بوت"، والذي يلقى رواجا واسعا بين الفتيات، خلال الشتاء، ويناسب جميع السيدات بمختلف أطوالهن وأحجامهن، ومتوافر بأشكال وتصميمات مختلفة.

وقدم موقع "vogue" المتخصص في الموضة والجمال، بعض أنواع وأشكال "الأنكل بوت"، التي تتماشى مع المناسبات المختلفة.

أنكل بوت بكعب أرضي

يفضل استخدام "الأنكل بوت ذي الكعب الأرضي"، عند الذهاب للعمل أو الدراسة أو لأي مكان صباحًا، لأنه عملي ومريح، ولا يسبب إجهاد للقدمين أو الظهر.

Advertisements

أنكل بوت بكعب متوسط

يمكن ارتداء "الأنكل بوت" ذي الكعب المتوسط، في اجتماعات العمل الرسمية، خاصة الاجتماعات التي تعقد خارج المكتب، لأنه يجمع بين الأناقة والعملية.

أنكل بوت بكعب العالي

يستحسن ارتداء "الأنكل بوت" ذي الكعب النحيف العالي في السهرات والمناسبات، لأنه يعطى إطلالة جذابة.

يتميز ذلك النوع من "الأنكل بوت" بصناعة العديد من "موديلات" بكعب طويل وسميك أيضا، والذي يناسب بشدة السهرات الرسمية.