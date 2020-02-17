جددي في أنواع المكرونة المقدمة على طاولتك، وحضرك لأسرتك طاجن مكرونة بالسجق في الفرن، الغنية بالموتزاريلا، بطريقة الشيف أمينة رياض، وقدميها مع البطاطس المقلية والمُقبلات.

مقادير طاجن مكرونة بالسجق في الفرن

مكرونه قلم

جبنه موتزريلا

زيتون حلقات

ملعقتين زبدة

ملعقتين دقيق

لتر لبن

كريمة لباني

ملح - فلفل أسود

جوزه الطيب

حلقات سجق

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بصل مفروم

ثوم مفروم

فلفل ألوان

زيت

بهارات لحمة

طريقة عمل مكرونة بالسجق في الفرن

قومي بسلق المكرونة في البداية مع قليل من الزيت والملح وصفيها.

على نار هادئة شوحي السجق في طاسة ساخنة بمع البصل المفروم والثوم والبهارات والتوابل.

ضيفي فلفل الألوان، وقلبي جيدًا وعقب النضج ارفعي القدر من على النار.

في إناء متوسط الحجم، حضري الصوص الأبيض، قومي بوضع الدقيق مع الزبدة، ثم الحليب، والكريمة.

ضيفي رشة ملح وجوزة الطيب.

في صينية بايركس رصي المكرونة مع السجق وطبقة الصوص الأبيض، وضيفي الجبنة الموتزاريلا على الوجه، ثم ادخليه الفرن، حتى ينضج.