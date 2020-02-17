لديه حمام منفصل.. ما يجب اتباعه في حال وجود شخص مقرب مصاب بكورونا المستجد

ربما يسافر البعض لمناطق بها أشخاص قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد أو قد يصاب فرد داخل الأسرة بالمرض، وهو ما دفع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية لوضع ارشادات يجب فعلها عند الاصابة أو الاتصال المباشر بشخص مصاب بـ "كورونا".

وذكر الهيئة أنه بالرغم من أن الأفراد لا يستطيعون على عزل أنفسهم عن أفراد الأسرة أو زملاء السكن، الا أنه ينصح بالحد من الاتصال بهم قدر الإمكان.

ونوهت الهيئة أنه إذا كنت تعيش مع شخص مصاب بفيروس كورونا فيجب غسل يديك كثيرا، بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل خاصة بعد ملامسة المريض أو أي شيء من متعلقاته الشخصية.

كما تنصح الخدمات الصحية البريطانية بعدم مشاركة الأشياء المنزلية معه، وإذا أمكن، فيجب أن يكون لديه حمام ومرحاض منفصل.

وينصح بوضع جميع مخلفات المصاب في كيس قمامة بلاستيكي وربطه جيدا ثم وضعه في كيس قمامة آخر.

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ونوهت إلى ضرورة أيضا باستخدام قفازات عند تنظيف الأسطح المستخدمة داخل المنزل الذي يجمعكما ثم التخلص منها.

أما في حالة كنت أنت الشخص المصاب بالفيروس المستجد

تجنب الاتصال المباشر مع الآخرين قدر الإمكان، تمامًا كما يعملون عند إصابتهم بالإنفلونزا.

البقاء في المنزل لمدة 14 يومًا، وعدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة الأخرى.

المكوث في غرفة جيدة التهوية، منفصلة عن باقي سكان المنزل.

ليس هناك حاجة لاستقبال أو دعوة زوار وعدم اقامة حفلات تجنبًا لانتشار العدوى .

وعند الحاجة لشراء أي مستلزمات من خارج المنزل كالتسوق أو الذهاب للبقالة أو الصيدلية على الشخص المصاب طلب المساعدة ففي حال المحافظة واتباع الإرشادات سينتهي الفيروس خلال الأسبوعين.