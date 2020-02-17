قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل كفتة الحاتي، وذلك من خلال برنامجها "بالصحة والراحة" المذاع على قناة "CBC سفرة" وهي من الأكلات الشهية التي يقبل على تناولها الكثيرين. مقادير كفتة الحاتي نصف كيلو لحمة مفرومة وش فخدة 100 جرام دوش مفروم التتبيلة بصلة مبشورة بدون ماء نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود 1 ملعقة صغيرة ملح التشكيل ماء بصل Advertisements 2 ملعقة كبيرة زيت نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا طريقة عمل كفتة الحاتي تخلط لحمة وش الفخدة مع لحمة الدوش في الكبة مع الملح والفلفل والبصل المبشور. تترك في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. يشكل الخليط بالأيدي المبللة بماء البصل والزيت أصابع على أسياخ خشبية. ترص في صينية وتوضع في الفرن حتى تمام النضج. يضاف لها الفحم المشتعل في إناء ويطفأ بالزيت ويغطى كل الخليط. تزين وتقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة عمل كفتة الحاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.