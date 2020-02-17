محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول الطحينة بجانب الأطعمة، نظرًا لمذاقها اللذيذ، فضلًا عن احتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان.
في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" فوائد الطحينة، وفقًا لموقع "Health line" .
لقراءة المزيد عن..اضغط هنـــــــا:
كانت هذه تفاصيل خبر قيمتها الغذائية عالية.. 5 فوائد مذهلة للطحينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.