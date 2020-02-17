قيمتها الغذائية عالية.. 5 فوائد مذهلة للطحينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول الطحينة بجانب الأطعمة، نظرًا لمذاقها اللذيذ، فضلًا عن احتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان.

في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" فوائد الطحينة، وفقًا لموقع "Health line" .

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