تفضل العديد من ربات المنازل تخزين الفواكه والخضروات في الفريزر أو الثلاجة لفترات بعيدة، تجنبًا للذهاب للأسواق بين الفترة والثانية، مع محاولة الحفاظ عليها طازجة.
وإليكِ عدة نصائح لتخزين الخضروات، والحفاظ عليها وفقًا للشيف أميرة شنب.
ضيفي كمية ضئيلة من ملح الليمون عند تخزين الخضروات في المنزل، فهو يساعد في الحفاظ على استمرارها طازجة.
ضعي مكعبات ثلج مع الخروات عقب سلقها، حتى تحافظين عليه غير متماسك ومتشابك داخل الفريزر.
لا تهملي تفريغ الهواء من أكياس التخزين، لأن تواجده داخل الأكياس يسبب تداخل الروائح بين الأطعمة في الفريزر.
عند التخزين، يفضل تخصيص مكان لكل نوع من أنواع الأطعمة، ضعي الفواكه بعيدًا عن الخضروات أو اللحوم.
ضعي الأطعمة في الأكياس بعد أن تبرد تماما حتى لا يتفاعل البلاسيتك مع الأطعمة الساخنة.
كتابة تاريخ واسم نوع الصنف المخزن على الأكياس من الخارج لتمييزها.
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