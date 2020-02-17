الامارات | محمد بن راشد والحكام يعزّون سعود المعلا في وفاة الشيخ محمد الشامسي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد والحكام يعزّون سعود المعلا في وفاة الشيخ محمد الشامسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة المغفور له الشيخ محمد بن حميد عبدالرحمن الشامسي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن صادق تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا في الشامسي وأسرة المرحوم في مصابهم الجلل، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر.

كما تقبّل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، العزاء في وفاة المغفور له الشيخ محمد بن حميد عبدالرحمن الشامسي، من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.