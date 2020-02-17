الامارات | «برليناله».. في مفترق طرق

شكرا لقرائتكم خبر عن «برليناله».. في مفترق طرق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المنتظر أن يكون مهرجان برلين السينمائي (برليناله) على موعد لدخول حقبة جديدة، إذ تنطلق دورته الـ70 يوم الخميس المقبل، وسط آمال بأن الإدارة الجديدة للمهرجان ستنجح في تجديد دمائه. ويتنافس في الجائزة الكبرى للمهرجان (الدب الذهبي) 18 فيلماً، بينها 16 تعرض للمرة الأولى.
وتركز المسابقة الرئيسة للمهرجان، الذي يستمر حتى الأول من مارس المقبل، بصورة كبيرة، على الأفلام الفنية (آرت هاوس)، التي تتناول موضوعات رئيسة، مثل قضايا الهجرة والحياة الأسرية ومعارضة السلطات السياسية.
وقال المخرج الفني الجديد للمهرجان، الإيطالي كارلو شاتريان، للمراسلين الأجانب في برلين يوم الجمعة الماضي: «أريد أفلاماً تتحدث عن العالم الذي نعيش فيه».
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