الامارات | تخريب لوحة بانكسي «عيد الحب» ببخاخ وردي

شكرا لقرائتكم خبر عن تخريب لوحة بانكسي «عيد الحب» ببخاخ وردي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّضت لوحة جديدة للفنان بانكسي، كشف عنها بمناسبة عيد الحب، في بريستول بجنوب غرب إنجلترا، لعملية تخريب، أول من أمس، ببخاخ وردي، وفق صور يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الفنان، على حسابه في «إنستغرام»، صورتين لعمله الجديد، وهو عبارة عن طفلة بيدها مقلاع مصوّب نحو كومة زهور حمراء فوقها وكأنها فجّرتها، مرسومةً على جدار منزل في مدينة بريستول.