"مستوحى من الطبيعة".. تفاصيل عرض أزياء "الغابة" للمصمم محمد نور

قدم مصمم الأزياء محمد نور، مجموعة متنوعة من الأزياء لربيع وصيف 2020، داخل إحدى الغابات بمدينة الرحاب، بحضور مجموعة من الفنانين والإعلاميين. وتضمن العرض الذي حمل عنوان "أزياء الغابة"، تصميمات مستوحاة من عالم الغابة Jungle، وتضمن العرض تحدي "كابونجا Kabunga Challenge"، والتي تعني ظهور شخصية خيالية داخل المجموعة في العرض. واختتمت الفنانة الشابة مروة الأزلي عرض الأزياء، بفستان زفاف باللون الأبيض، كـ"عروس للغابة"، والذي تميز بأنه مستوحى من أوراق الشجر، فضلا عن تصميم يشبه جناح الفراشة، ذهبي اللون. Advertisements واستعان "نور" بخبير المكياج والشعر وليد التركي، الذي اعتمد على العيون السموكي، ووضع رسومات لوجوه الحيوانات. يذكر أن مروة الأزلي تشارك في رمضان القادم في مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان، وهذا العمل يعد الثانى لها بتعاونها مع محمد رمضان، حيث سبق وشاركت فى مسلسل "زلزال" رمضان الماضى، وجسدت من خلاله شخصية راقصة خلال الأحداث، كما أنها تشارك في فيلم "صندوق الدنيا" الذي يعرض قريبا في السينما وهو من بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوى، باسم سمرة، صلاح عبد الله.

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