"فيها حاجة حلوة".. جمعية خيرية تحتفل بأحفاد أبنائها بدار الأيتام

رحلة ترفيهية، ضمت «حسام»، الحفيد الثامن لجمعية الأورمان، الذي يحظى برعاية من والدين من الصم والبكم، فرحين بكون معافى، وسط تعهد أمه، بمنحه كل ما حُرمت منه منذ مجيئها إلى الدار فى مثل عمره، ولكن أصبحت لها عائلة بديلة عن التى لم تعرفها حتى الآن.

"شعبان": كل بنت بتخرج تتقاضى شهرياً 3500 جنيه مدي الحياة

يحكى اللواء ممدوح شعبان، مدير عام «الأورمان»، أن الجمعية أصبح لديها 8 أحفاد لأبناء الدار، وأن أول حفيد رُزقوا به قبل عام، وجاء بعده 7، ما دفع الجمعية لتنظيم حفلة على شرفهم فى فندق شهير: «أول حفيد كان من سنة لأب وأم من الأقزام، وجابوا ولد معافى 100%»، حسب «شعبان» الذى شهد ثانى حفيدة لابنة الدار، التى تخرجت فى الجامعة، وانتقلت مع زوجها للعيش فى مصر الجديدة: «عندنا أيتام ساكنين فى الهرم والمعادى وشبرا ومدينة بدر، اندمجوا مع المجتمع بسرعة وحياتهم طبيعية».

وحسب رواية «شعبان»، آخر حفيد سمى على اسم حسام القبانى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفقاً لرغبة الأم «ياسمين»، التى تدين بالكثير لأهل الدار، الذين احتضنوها منذ كانت طفلة رضيعة، وحتى تزوجت من خارج الدار: «كل بنت بتخرج من الدار ليها مرتب شهرى 3500 جنيه مدى الحياة»، مؤكداً أن لديهم 5 دور أيتام للأسوياء ولذوى القدرات: «كل طفل له أم بديلة خريجة رياض أطفال أو علم اجتماع وبعضهم مؤهل متوسط»، لافتاً إلى أن الأطفال يحظون برعاية متميزة.