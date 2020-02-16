صاحب الفوتوسيشن المثير يكشف سبب استبدال عروسته بمانيكان

كشف محمود الحكيم، صاحب الفوتوسيشن المثير للجدل مع "عروسة مانيكان"، سبب سبب التقاط السيشن.

وقال "الحكيم"، إنه التقط في 23 أكتوبر الماضي سيشن أثناء هطول الأمطار، وعندما عرض الصور على خطيبته غضبت كثيرًا وقررت فسخ الخطبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "حديث المساء"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "عملت سيشن باسم يوميات مواطن مبلول، وبعد ما صورته بعت الصور لخطيبتي واتضايقت منها جدًا، قالتلي إزاي تعمل كده من غير ما ترجعلي، ومفكرتش في شكلي قدام الناس وانت نايم بفانلة حمالات على الرصيف، ابقى قابلني لو واحدة رضيت بيك بعد اللي عملته".

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وأضاف: "اتخانقنا والموضوع اتفشكل ومقدرتش الفكرة اللي بقدمها أو حاجة أنا عاوزها هي شافت شكلها قدام الناس، واتحرجت وقالتلي مش هقدر أكمل معاك".

وحول الفوتوسيشن الأخير الذي سبب جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال "الحكيم": "قبل فسخ الخطبة كنا اتفقنا على أن نتزوج في يوم 14 فبراير، ولهذا قررت أعمل صور فرحي ومكنش ينفع أكون لوحدي، وطبيعي في المدة مش هلحق ألاقي عروسة، فجيبت المانيكان واتبسطت جدًا كأني اتجوزت".

وأتم: "كان نفسي أعمل سيشن فرحي في المكان ده وطلع زي ما أنا كنت عاوز بالظبط، وأفكاري دايما بتكون غريبة شوية وده الطبيعي".