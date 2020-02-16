"قلّل وزنك بالأكل".. طريقة عمل التشيز كيك دايت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

يعشق البعض "التشيز كيك" لكن يخشون تناوله تجنبًا لزيادة الوزن، إلا أن هناك وصفة قليلة النشويات والدسم بالإضافة إلى أنها غنية بالبروتين والكالسيوم وفيتامين "د" ومناسبة لـ"الدايت"، تقدمها الشيف سالي فؤاد.

المقادير:

- 4 علب زبادي (خالي الدسم)

- جبنة قريش

- ساور كريم

- 5 بيضات

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- نصف ليمونة

- ملعقة زيت

- سكر دايت

الطريقة:

- نضيف 4 علب زبادي خالي الدسم في بولة، ثم نضيف نصف كوب من الساور كريم "100 جرام"، ثم نضيف كوب من الجبن القريش، ومعلقة عصير ليمون ورشة فانيليا.

- نضرب الخليط بالمضرب ثم نضيف إليه 3 ملاعق كبيرة من السكر الدايت، مع مراعاة أن يكون السكر الدايت يتحمل الحرارة ولا يتفاعل معها وآمن للأطفال والحوامل ومرضى السكر.

- بعد التقليب نضيف 5 بيضات ونضربهم جيدًا.