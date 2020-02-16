محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أمنية قلاوون:
على الرغم من فوائد الكافيين المتمثلة في تعزيز القدرة على التركيز والانتباه وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء المهام اليومية دون الشعور بالتعب، إلا التوقف عن تناول المشروبات المنبهة لفترة من الوقت، قد يعود بالنفع على صحة الإنسان.
"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، فوائد التوقف عن تناول المشروبات المنبهة، وفقًا لموقع "Health line".. للمزيد اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها ضبط ضغط الدم.. فوائد لا تتوقعها للابتعاد عن الشاي والقهوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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