أبرزها ضبط ضغط الدم.. فوائد لا تتوقعها للابتعاد عن الشاي والقهوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أمنية قلاوون:

على الرغم من فوائد الكافيين المتمثلة في تعزيز القدرة على التركيز والانتباه وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء المهام اليومية دون الشعور بالتعب، إلا التوقف عن تناول المشروبات المنبهة لفترة من الوقت، قد يعود بالنفع على صحة الإنسان.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، فوائد التوقف عن تناول المشروبات المنبهة، وفقًا لموقع "Health line".. للمزيد اضغط هنا