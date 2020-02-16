9 أطعمة تخلصك من دهون البطن.. واحذر تناول 6 أنواع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نحو 33% من المصريين يعانون من السمنة، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فضًلا عن أن 36% "فوق الوزن" لكنهم لم يبلغوا مرحلة السمنة.

ودهون البطن من أكثر ما يؤرق أي شخص، ساعيًا بمختلف الأساليب إلى التخلص منها، دون أن يعلم أن هناك بعض الأطعمة التي تتسبب في ظهور "الكِرش"، وأخرى تساعد على التخلص منها، وفق ما ذكر موقع "healthline" المعني بالصحة.

أطعمة يجب تجنبها:

1-السكريات

تؤدي إلى رفع مستوى الأنسولين في الدم، ما يتسبب في تخزين الدهون وتراكمها بمنطقة البطن.

2- المشروبات الغازية

أصبحت المشروبات الغازية في حياتنا اليومية، حيث تُقدم في الحفلات والمناسبات وعند تناول الكثير منها يؤدي إلى زيادة حجم البطن وتراكم الدهون، نظرًا لما تحتويه من السعرات الحرارية العالية.

3-الأطعمة المقلية

تحتوي الوجبات السريعة المقلية على نسبة عالية من الدهون، التي قد تثبت في المعدة، ما يؤدي إلى تراكم الدهون بمنطقة البطن.

4- الأسماك الدهنية

مثل: سمك الماكريل والسردين والرنجة لاحتوائها على نسبة من الدهون التي تعمل على بطء التمثيل الغذائي ما تتسبب في ظهور "الكِرش".

5- الجبن

تحتوي الجبن ومنتجات الألبان على نسبة من الدهون التي تؤدي إلى ظهور "الكِرش".

6-النشويات

يؤدي تناول الكثير من النشويات إلى مثل: المكرونة والخبز والأرز، إلى تراكم الدهون بمنطقة البطن.

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أطعمة تساعد على إزالة دهون البطن:

1- اللوز

من الأطعمة التي تساعد على حرق الدهون المتراكمة بمنطقة البطن، وينصح بتناول 5-10 حبات من اللوز.

2-السالمون

للسالمون فوائد عديدة لاحتوائه على أوميجا 3 التي يساعد في وقاية الجسم من الدهون.

3-البيض:

يعتبر مصدرا غنيا بالبروتين، حيث إن تناول البيض عدة مرات في الأسبوع يساعد في حرق الدهون وعدم تراكمها في البطن.

4-الشاي الأخضر

من أهم المشروبات الممتازة لصحة الإنسان، حيث إنه يعتبر من أحد مضادات الأكسدة التي تعمل على حرق الدهون وفقدان دهون البطن، وللحصول على أفضل النتائج يمكن تناول الشاي الأخضر قبل ممارسة الرياضة بنصف ساعة.

5-الشوفان:

من الأطعمة التي تساعد على إنقاص الوزن لاحتوائه على الألياف، ما يساعد على حرق الدهون.

6- خل التفاح

يساعد على خفض الوزن والدهون في منطقة البطن، ومن فوائده أيضا الحفاظ على توازن نظام الجسم الداخلي.

7- الفلفل الحار:

مضادات الأكسدة في الفلفل الحار تساعد على الحفاظ على الوزن الصحي، وحرق المزيد من السعرات الحرارية وفقدان الدهون في الجسم.

8- الزبادي:

من الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة لاحتوائه على البروتين والكالسيوم، وهذه العناصر تساعد على فقدان وحرق الدهون وإنقاص الوزن.

9- زيت الزيتون:

زيت الزيتون يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويعزز الشعور بامتلاء المعدة، ويساعد أيضا في حرق وإنقاص الدهون.