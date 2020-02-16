6 أطعمة احذري تحضيرها كعصير.. إحداها تصيب بحصوات الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
ليس كل الفواكه والخضروات يمكن عصرها، فهناك بعض الأطعمة التي تفقد قيمتها عند عصرها وبعضها قد يصيب بتكوّن حصوات في الكلى، وهي فقًا لما ذكر موقع "thehealthy":
- البروكلي
البعض يفضل تناول البروكلي عصير لاحتوائه على فيتامين "سي"، لكن لا يجب فعل ذلك لأنه يصعب هضمه، ما يؤدي إلى الانتفاخ أو التشنجات.
- الأفوكادو:
تناول الثمرة أفضل من عصرها، حيث إنه يفقد قيمته عند تحضيره عصير.
- التفاح
يمكنك عصر ولكن بعد إزالة البذور لاحتوائها على مادة "أميغدالين" التي قد تكون سامة عند دخولها إلى الجهاز الهضمي للإنسان.
- الكمثرى
تحتوي على كمية من الفركتوز، ويؤدي الإفراط في تناولها عصير إلى زيادة فرص الإصابة بالإسهال والانتفاخ والغازات.
- الأناناس
يعد مصدرًا قويًا للفيتامينات والألياف عند تناولها، ولكن عند عصرها تفقد قيمتها، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، لذلك يفضل تناول الأناناس بدون عصير.
- الكرنب
الكرنب غني بالأملاح المعدنية، وعند تناوله على شكل عصير يؤدي إلى الإصابة بحصوات الكلى.
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