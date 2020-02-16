عالم أزهري للأزواج: زينة زوجتك لك ولمحارمها

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم أقر زينة المرأة والرجل، ولكن زينة المرأة وضع لها شروطا أن تكون لزوجها فقط، مضيفًا: "زينة الله لكل بنى آدم، لكن للمرأة يشترط لزوجها أو المحارم لها فقط، مش تيجي تقول اللي يبان منى زكاة عني، والكلام الفاضي".

وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن المؤمن كالنحلة "إن أكلت أكلت طيبًا، وإن أخرجت أخرجت طيبًا"، مستنكرًا ما يفعله البعض بكسر خواطر الناس، "إزاي يجيلك قلب تحرج إنسان، أو تصغّره أمام الناس، أو تُهينه".

وتابع: "المسلم أخو المسلم، لا يخذله، لا يحقره، لا يظلمه"، لافتًا إلى أن كسر خاطر مؤمن أشد عند الله من هدم الكعبة، كما أن حُرمة المؤمن أشد عند الله من حرمة الكعبة، متابعًا: "هذا الكلام بلا مبالغة، فلا أحد يجرؤ أن ينظر إلى الكعبة لا سمح الله باستهانة وكذلك المؤمن يجب ألا يُنظر إليه باحتقار".