عمرو أديب كلمة السر.. كيف أسدل "الهضبة" الستار عن علاقته مع دينا الشربيني؟

بات الإعلامي عمرو أديب، وبرنامجه "الحكاية" المُذاع على فضائية MBC مصر، وجهة لكل من الهضبة عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، للحديث عن علاقتهما بشكل صريح ولأول مرة، عقب الكثير من الأحاديث والشائعات التي لاحقتهما.

احتفال الشربيني بنجاح مسلسلها "زي الشمس" والهضبة أيضًا بنجاح ألبومه "سهران" الذي طرحه مؤخرًا، كانت بوبات الثنائي لحديث كل منهما عن الطرف الآخر مع أديب.

"أعظم هدية".. عمرو دياب يتحدث على الهواء عن دينا الشربيني

قرر عمرو دياب، أمس السبت، الإفصاح عن علاقته بالشربيني بشكل صريح ولأول مرة في مداخلة هاتفية مع أديب، حيث قال إن أجمل هدية جاءت له في عيد الحب كانت هي، حيث جعلته يعمل بشكل أفضل ويقدم أعمالا جيدة، مؤكدًا أنها أعظم هدية في حياته، وعن سؤاله عن هديته لها، قال: "اسألها هي بقى".

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دينا الشربيني لـ أديب: عمرو جدع ولسانه حلو

في يونيو الماضي، استطاع أديب، أن يستدرج الشربيني، للحديث بشكل واضح وصريح عن علاقتها بدياب، لأول مرة، وذلك خلال استضافتها بصحبة فريق عمل مسلسل "زي الشمس" ببرنامج "الحكاية".

ووجهت الشربيني حينها رسالة خاصة للهضبة، حيث أشادت، بحضوره بعض كواليس مسلسل "زي الشمس".

وأوضحت حينها أنه يداعم المسلسل، قائلة: "جدع وإيجابي وداعم لينا، كان طاير بالمسلسل وبيتابعه ويشجعني، ولسانه حلو ودائم النصيحة بناء على نظرة وخبرة قوية وأنا بسمع الكلام على طول".