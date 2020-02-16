إيمان العاصي تثير الجدل بصورة من داخل غرفة النوم

شاركت الفنانة إيمان العاصي، جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بصورة لها من داخل غرفة نومها وتظهر خلالها بإطلالة صيفية.
وظهرت العاصي، خلال نومها على السرير مرتدية أزياء صيفية منقوشة، مع وضعها مكياج "هاديء"، معلقة باللغة الإنجليزية: "آمل أن تصبح مليئًا بالسعادة، بحيث يشفي كل جزء منكم".
وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 10 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "زي القمر.. وشكلك حلو أوي"، و"ليه تنشري صورة ليكي كده، و"الإطلالة مذهلة"، و"طيب وإحنا استفدنا إيه! حضرتك نايمة، إطفي النور ونامي".
وتشارك العاصي في مسلسل "مملكة إبليس"، وتدور أحداثه في إطار تشويقي داخل حارة شعبية خلال ثورة 25 يناير، حيث يقدم العمل حياة سكان حارة شعبية صغيرة تعرف باسم حارة "حدوقة فتحي إبليس سابقًا"، والكشف عن العلاقات الاجتماعية بين أهل المنطقة وتفاصيل حياتهم اليومية بهذه الفترة.
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