رسالة من مدير أعمال هيفاء وهبي للفنانة: مفيش حد بيحب حد.. هيعيش يفتكرني

شائعات كثيرة طالت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومحمد وزيري مدير أعمالها السابق خلال الفترة الماضية، بسبب ظهورهما معا في مناسبات عديدة، بالإضافة إلى تبادلهما للرسائل والتدوينات الغامضة.

واليوم، أعلن "وزيري" في تدوينة غامضة، انتهاء علاقته بالفنانة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقًا: "أيام ما كان في ڤالنتين كله كدب في كدب في كدب كمان مرة".

واستعان في منشوره بجملة من أحدث أغنيات عمرو دياب: "(هيعيش يفتكرني) مفيش حد بيحب حد كله كلام فاضي".

مما أثار الجدل لاحتمالية تواجد علاقة عاطفية بين الثنائي لم تكتمل، ولم يعلنا عنها بشكل صريح.

وزيري يترك العمل مع هيفاء وهبي بسبب المثلية الجنسية

وفي أغسطس الماضي، قرر محمد الوزيري الاستقالة من إدارة أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعدما تعرض لهجوم شديد من جانب متابعيها بسبب انتقاده للفرقة الموسيقية "مشروع ليلى" الداعمة للمثلية الجنسية، ويبدو أن المساندة التي تلقاها من هيفاء وهبي لم تكن كافية بالنسبة له، حتى قرر الاستقالة رسميًا.

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وأعلن حينها عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، استقالته من إدارة أعمال هيفاء وهبي، وكتب: "هيفا حبيبتي أنتي عارفة كويس إني دايمًا عايزلك أحسن حاجة وميهمنيش غير مصلحتك، وطول الفترة اللي إحنا فيها مع بعض كنت بساعدك بقلب وإخلاص".

وأضاف: "عارفة كمان إن عمري ما كنت مدير أعمال حد وبعمل كده معاكي عشان أنتِ أغلى حد عندي، ومن غير أجر أو مقابل بس يكفيني أشوفك مبسوطة وعشان اللي شوفته منك ومعاكي وقلبك النضيف، واللي بيننا يخليني أجيبلك الدنيا تحت رجليكي".

وتابع: "على أد ما أنا بحبك أكيد بحب أشوفك ناجحة ومرضاش بسببي جمهورك يهاجمك، وأنا مش هقدر أغير موقفي ولا أي رأي أنا مؤمن بيه، وأنا كمان مش هقدر على اللي بيتقالي، وتقييمي على حاجة مش شغلتي أساسًا".

واختتم: "وأهلي اللي اتبهدلوا وكرامتي وإهاناتي اللي بشوفها، أنا بقولك رسميًا أنا مبقاش ليا أي علاقة بشغلك، بس بقولك وبقولها لكل الناس إنك هتفضلي مسؤولة مني وهخاف عليكي".