النجمات العرب يعتمدن اللون الأزرق للنيلي في إطلالاتّهن بفساتين السهرة

القاهرة - لايف ستايل
وقد لاحظ مؤخرًا ميل النجمات العرب لاعتماد الأزرق، وبشكل خاص الدرجة الأقرب للنيلي، على إطلالاتّهن في فساتين السهرة، وقد أبرز هذا اللون جمالهنّ، وأضاف لهنّ رونقًا خاصًّا، حيث من المعروف عن اللون الأزرق منذ القِدم، أنه لون ملكي ارتبط بالإطلالات الفاخرة وبالأزياء الراقية.وارتبط الأزرق عبر التاريخ بإطلالات الملكات والأميرات، وحتى اليوم مازلنا نشاهد أجمل التصميمات منه، وبشكل خاص على فساتين السهرة.
منى أبو حمزة في إطلالة ملكية باللون الأزرق:
اختارت منى أبو حمزة مؤخرًا في حفل الموريكس دور، فستانًا باللون الأزرق النيلي، بدت فيه مثل الملكات بالفعل، قصة الفستان مكشوفة الأكتاف ومحدد الخصر، وتنورته منسدلة لها ذيل طويل، وقد نسقت معه عقدًا ماسيًّا أضاف لمسات فاخرة إلى اللوك بشكل عام.
سلافة معمار في فستان أزرق من زهير مراد:
كذلك فإنّ سلافة معمار من النجمات العربيات اللواتي اخترن الأزرق على فستان سهرة من "زهير مراد" Zuhair Murad على السجادة الحمراء، وقد ناسب لون الفستان بشرتها ولون عينيها، وقد أكملت اللوك بشنطة يد باللون الأسود وأقراط ماسية.
ميريام فارس في فستان أزرق في أحدث إطلالاتها:
أما ميريام فارس فقد اختارت مؤخرًا في أحدث إطلالاتها، فستان سهرة باللون الأزرق النيلي، تصميمه فاخر ومميز، ولاسيما من ناحية قصة الصدر، والحزام على الخصر، وقد أكملت الإطلالة بمجوهرات ماسية فاخرة، غير أنّ المكياج لم يكن موفقًا.
نادين نجيم في فستان عصري باللون الأزرق:
اختارت نادين نجيم أيضًا فستان سهرة باللون الأزرق النيلي، حمل توقيع أنطوان القارح Antoine Kareh تصميمه ناعم وبسيط، وقد نسقت معه عقدًا فاخرًا من الماس من بولغاري Bulgari، وصندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي.
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