صور.. كيف ظهر النجوم على السجادة الحمراء لأول مرة؟

حين تلتقط الكاميرات المشاهير أثناء وقوفهم على السجادة الحمراء، ثم نتداول صورهم وفيديوهاتهم، قد يحصل البعض منهم على الإطراء والإثناء، وقد يكون آخرون محلّ سخرية وتهكم.

الأمر يعود إلى اكتساب النجوم الخبرة في اختيار الإطلالات التي تناسبهم على مر السنين، وتطورت لدرجة أنه من الصعب التعرف على بعضهم حين ظهروا لأول مرة في حياتهم، مثل النجم العالمي ليوناردو دي كابريو وفيكتوريا بيكهام.

شاهدوا في الألبوم المرفق بالأعلى مدى تغير أسلوب النجمات في الملابس والمكياج على مر السنوات وفق ما ذكر موقع "Bright Side" الأمريكي.

- ليوناردو دي كابريو (1989)

ظهر النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، لأول مرة على السجادة الحمراء بعد مشاركته في فيلم الرعب الكوميدي "Critters 3" في عام 1991.

- فيكتوريا بيكهام (1998)

في عام 1994، انضمت فيكتوريا إلى فرقة البنات "Spice Girls" عام 1996، وأصبحت أول أغنية منفردة لها "Wannabe" في المرتبة الأولى على قوائم الموسيقى في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية و29 دولة أخرى.

- كيت بيكنسيل (1999)

حصلت "كيت" على دورها الأول في فيلم "One Against the Wind" عام 1991، وفي عام 2001 حققت شهرة عالمية، عن دوره في " Pearl Harbor".

- جيك جيلنهال (1999)

كانت أول مشاركة لـ"جيك" في فيلم "City Slickers" عام 1991، وحصل على شهرة عالمية في عام 1999 بعد أن لعب دورا مميزا في فيلم "أكتوبر سكاي"، حيث كان له دوره الرئيسي الأول.

- الممثلة الامريكية آن هاثاواي (1999)

بدأ مشوار "آن" في مسلسل Get Real، في عام 1999، أما دورها في فيلم The Princess Diaries جلبت شهرة عالمية.

- كيت بلانشيت (1999)

بدأت "كيت" مسيرتها في المسرح بعد أدائها في مسرحية Oleanna عام 1993، وحصلت على لقب أفضل وجه جديد، واكتسبت شهرة عالمية بعد فيلم إليزابيث في عام 1998.

- غوينيث بالترو (1997)

ظهرت "غوينيث" لأول مرة في عالم السينما عام 1991، بمشاركتها في "Scream"، وحصلت على أول "أوسكار" عن فيلم "شكسبير في الحب" عام 1998.

- توم كروز (1986)

بدأ "توم" مسيرته في التمثيل عام 1981 بدور صغير في فيلم "Endless Love"، أما الدور الذي أكسبه شهراة كبيرة، كان عند دوره في فيلم "Risky Business" عام 1983.