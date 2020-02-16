6 علامات تكشف نقص الماغنسيوم بالجسم.. إليك الحصة المثالية منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يمثل الماغنسيوم أهمية كبيرة لصحة الإنسان، فهو من العناصر الغذائية التي يجب تناول مصادرها من الأطعمة بصورة يومية، لأن نقص مستوياته بالدم، قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، كما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" علامات نقص الماغنسيوم بالجسم، وأبرز الأطعمة الغنية به، وفقًا لموقع "Medical News Today".

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