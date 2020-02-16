اللبن يزيد إفراز المخاط".. أطعمة حاول تجنب تناولها في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يزداد إقبالنا على تناول الطعام في الشتاء، فنتناول الوجبات التي نحبها بكثرة، ولكن هناك بعض الأطعمة التي تفقد فوائدها في موسم الشتاء، بحسب ما أوضح موقع "Bright Side"، ما يجعل تناولها في الشتاء غير مفيد لصحة الجسم.

الخضراوات

كثير من الخضراوات الصيفية يتم تقطيعها، وتخزينها من أجل الشتاء، لكن هذه العملية تفقد هذه الأطعمة قيمتها وأليافها الخضراء.

الفراولة والتوت

الفراولة غنية بفيتامين "سي" المفيد؛ لتقوية مناعة الجسم، أما التوت الأزرق فيساعد على الوقاية من سرطان الجسم وزيادة نشاط الدماغ.

الموسم الأساسي لهذه الفواكه هو الصيف، وتخزينهما يفقدهما فوائدهما الطبيعية، وكذلك نكهتها الطبيعية أيضًا.

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الذرة

الذرة تنمو في فصل الصيف، أما التي تجدها في فصل الشتاء في السوبر ماركت فهي مخزنة من الصيف السابق.

منتجات الألبان

من الأفضل تجنب تناول بعض منتجات الألبان، مثل اللبن الرائب والحليب بعناية في فصل الشتاء؛ لأنها قد تزيد من إفراز المخاط من الغدد ما يؤثر على الحالة العامة للجسم.

ويمكن للأشخاص الذين يعانون بالفعل من السعال، أو البرد، أو الربو، أن تتفاقم معهم هذه المشاكل؛ لأن اللبن يمكن أن يتسبب في زيادة البلغم.

السكر

زيادة تناول السكريات في فصل الشتاء تعزز مزاج الاكتئاب، إذ يحفز الالتهاب في الجسم ويقلل من إطلاق الدوبامين، وهو الهرمون المسؤول عن شعورنا بالسعادة.

اللحوم الحمراء

تعتبر اللحوم الحمراء، مصدرًا كبيرًا للبروتين الذي يساعد على تقوية العضلات، وفي عملية التمثيل الغذائي، إلا أن الاستهلاك الكبير للحوم الحمراء يؤدي إلى تركيز المخاط في الحلق، ومن الأفضل التقليل من تناول هذه اللحوم في هذا الموسم.