"اتصور كأنك في أوروبا".. هاشتاج يبرز جمال المدن المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هاشتاج بعنوان "اتصور كأنك في أوروبا"، بهدف تسليط الضوء على جمال الأماكن السياحية والشوارع المصرية.

ولاقى الهاشتاج تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك العديد بصور لهم في مصر تضاهي شوارع أوروبا.

وقال شادي محمد صفوت أدمن جروب "travel experiance"، الذي أطلق فكرة الهاشتاج، في منشور له، إنها عبارة عن مبادرة لها هدف، "حبينا إن يكون للجروب هدف، وهو أنه يشجع السياحة في مصر ويعرفنا إحنا وأي حد أجنبي على الجروب أماكن منعرفهاش".

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أما معتز محمد، أحد مؤسسي المبادرة يوضح أن الفكرة جاءت عندما نشر أحد أصدقائهم صورة له بمنطقة السويس بالقرب من مباني هيئة قناة السويس التي أُنشئت على الطراز الإنجليزي، ولاقت تفاعلًا كبيرًا، من هنا جاءت الفكرة.

وتابع أنه استغل هذه النقطة مع زملائه لإظهار معالم مصر والأماكن الجميلة بها، مضيقًا خلال مداخلة له ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc: "من هنا انتشر الهاشتاج بشكل كبير وغير متوقع".

وشارك عدد كبير من المصريين، في جميع أنحاء مختلفة من الجمهورية، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب. ويرصد لكم "الخليج 365" في الألبوم بالأعلى، عددًا من أبرز الصور بمدن مصر.