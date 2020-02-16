للأم.. إليكِ ما يجب معرفته قبل تطعيم شلل الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

أطلقت وزارة الصحة والسكان، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدءًا من اليوم الأحد، وحتى الأربعاء المقبل، من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمجان.

ويعتبر تطعيم الأطفال، إجراءً وقائيًا؛ لحماية الأطفال من الأمراض المعدية، وقد نجح هذا الإجراء في الحد بشكل كبير من انتشار شلل الأطفال.

ويستعرض الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، في تصريحه لـ"الخليج 365"، أعراض ما بعد التطعيم وفوائده، ونصائح مهمة للأم.

- أعراض ما بعد التطعيم:

- بكاء مستمر.

- شعور بالإجهاد.

- قلة الشهية.

- رفض الرضاعة.

- الإحساس بالألم مكان التطعيم.

- إحمرار وتورم مكان التطعيم.

- ارتفاع درجة الحرارة.

فوائد التطعيمات:

- منع الإصابة بشلل الأطفال.

Advertisements

- تقوية الجهاز المناعي للقضاء على الميكروبات التي تنتقل عن طريق العدوى.

- الحماية من الإصابة بالأمراض المعدية مثل: الجدري.

- نصائح للأم للتعامل مع طفلها بعد التطعيم:

- حال إصابته بارتفاع درجة الحرارة وأمراض ضعف المناعة يؤجل إعطاء التطعيمات.

- يمكنك استخدام الكمادات الفاترة لتقليل التورم.

- لتهدئة آلام الطفل يجب إعطاؤه خافضًا للحرارة، ومسكنًا للألم مثل الباراسيتامول، حسب الجرعة التي يحددها الطبيب.

- إعطاؤه كميات كافية من العصائر والسوائل.

- يجب عدم وضع الكريمات أو مستحضرات التجميل مكان التطعيم بالحقن.

- عدم تدليك مكان الحقن حتى لا يتألم الطفل.

- إذا لم تنتبه الأم لمواعيد التطعيمات، قد يعرضه للإصابة بمرض شلل الأطفال، وبعض الأمراض المعدية وضعف الجهاز المناعي لديه، ما يجعل جسمه عرضة لاستقبال العدوى.

- هناك تطعيمات إجبارية لا بد من الحصول عليها من خلال جدول زمني مرتبط بالعمر، ويتم إدراجها وإعطاؤها للطفل من خلال البطاقة الصحية الخاصة به.

- بالنسبة للتطعيمات الاختيارية، يتم إعطاؤها للطفل بناء على طلب الوالدين، مثل تطعيم فيروس الروتا وتطعيم المكورات الرئوية، وتختلف طريقة إعطاء التطعيمات، منها ما يعطي عن طريق الحقن تحت الجلد أو داخله أو عن طريق الفم أو بالحقن العضلي.