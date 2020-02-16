مكياج خليجي من الفنانة إيمان الحسيني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2020 07:41 مساءً - بدأت إيمان الحسيني حياتها الفنية صدفةً عن طريق الكاتب محمد حسن الذي رشحها للتمثيل، حيث كانت انطلاقتها خلال شخصية "حور" في مسلسل "باب الريح"، وبهذا العمل استطاعت تحقيق النجاح رغم صغر دورها، ومن ثمَّ انطلقت بعده مشاركاتها في المسرح والتلفزيون، وعلى صعيدها الشخصي تألقت إيمان بمجموعة من الإطلالات الأنيقة بـ مكياج متقن نستعرضه معك. تابعي المزيد: ألوان ميتاليك من ظلال العيون لسهراتك إيمان الحسيني في إطلالات طلاء الشفاه الأحمر ظهرت إيمان برسمة من تدرجات اللون الزهري للعين واختارت قلم الروج والبلاشر باللون الأحمر لإطلالة محايدة، وفي إطلالة أخرى تزينت برسمة مميزة للعين مدمجة باللونين الأسود والبني، وأكملتها بالبلاشر الترابي وطلاء الشفاه الأحمر، ورسمت عينيها بالآي لاينر الأسود. تابعي المزيد: طريقة تعريض الفك طبيعيًا بالمكياج Advertisements إيمان الحسيني ولستايل أكثر بساطة ومزين بألوان فاتحة دمجت إيمان درجات اللون المشمشي على الشفتين والعينين والبلاشر للوك مناسب للخروجات النهارية، ولخيار آخر رسمت عينيها بتدرجات اللون الزهري الناعم، ولونت خديها بالبلاشر الزهري وتجملت بطلاء الشفاه الزهري. تابعي المزيد: ما هو أفضل أنواع الكونسيلر؟ إيمان الحسيني كما تألقت بإطلالات مميزة بأحمر الشفتين البنفسجي، ومنها أطلت ببلاشر ترابي ورسمت عينيها بالبني والزهري، ولونت مدمع العين باللون الأبيض وتميزت بالعدسات العسلية ودرجة مميزة من اللون البنفسجي على الشفتين، وفي لوك أكثر حدة تجملت برسمة بُنية للعين وزينت مدمع العين وأسفل الحاجب باللون الأبيض وأكملت إطلالتها بالكحل الداخلي الأسود والرموش الكثيفة وقلم الروج بدرجة داكنة من البنفسجي. تابعي المزيد: حسابات انستقرام لمدونات جمال خليجيات ننصحك بها 5

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