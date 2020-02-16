طريقة إخفاء الكدمات بالمكياج

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2020 07:41 مساءً - قد تتعرض المرأة لحادث يترك بصماته على وجهها إمّا نتيجة آثار عمليّة جراحية خاصة عملية تجميل الأنف أو أثناء ممارسة نشاطاتها الرياضية أو عند تمضية وقت لعب ومزاح مع طفلها الصغير ما يعرّضها لبعض الكدمات والخدوش وتلوّن البشرة الناتج عن الارتطام بشيء صلب. ان كنتِ قد تعرضتِ لأحد هذه الحوادث وأنتِ بحاجة لحلٍ سريع لإخفاء الكدمات إليك خطوات تطبيق حيل جمالية بالمكياج تمنحكِ مظهراً طبيعياً خالياً ممن الشوائب.

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خطوات إخفاء الكدمات بالمكياج

إخفاء الكدمات بالمكياج



- قومي بتحضير كمدات من الماء البارد وضعيها على مكان الكدمة أو الورم الناتج عن الارتطام بشيء صلب، وإذا كانت الكدمة كبيرة وظاهرة فمن الأفضل أن تضعي قطعة من الثلج مباشرة عليها، فالبرودة تعمل على انقباض الأوعية الدموية وعدم تغلله في الطبقات الأولى للبشرة.

- قومي بتدليك موضع الكدمة برفق لمكافحة تجمّع الدم وتغيّر لون طبقات الجلد إلى اللّون الأزرق أو البني.

- اختارى درجة كريم أساس غامقة لتحصلي على درجة عالية من الإخفاء وافرديها على وجهك بالكامل ولا تركزي على مكان الكدمة فقط حتى تحافظي على توحيد اللون بشكل جيد.

- ضعي بودرة الوجه المعتادة مستخدمة قطعة اسفنج ووزعي على الوجه .

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- لمنطقة حول العين يمكنك التغلب على آثار الكدمات الزرقاء بمكياج الفحم حول العيون بدرجة قاتمة وملء جفن العين بالكحل الأسود أو يمكنك استخدام فرشاة أحمر الخدود وغمسها في اللون الأصفر مرة واتبعيها بدرجات فاتحة إلى أن تلحظي تغير اللون، ثم ضعي البودرة الخاصة بك.

- الكونسيلر الأصفر استخدميه لتغطية الكدمات ومنطقة تحت العين وأي منطقة حمراء خفيفة في الوجه، وكذلك لتغطية الوحمة أما الأورجواني بدرجاته يستخدم في تسوية عيوب البشرة الشاحبة المصفرة والكدمات والخدوش ذات اللون الأصفر وكذلك الهالة الغامقة تحت العين والآثار الغامقة في البشرة المائلة للّون البرونزي.

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وظيفة لون الكونسلير

لون الكونسلير



ويأتي خافي العيوب Concealer Corrective بثلاثة ألوان أساسية هي: الأخضر والأصفر والبنفسجي، وما عليك سوى بتحديد لون العيب في بشرتك وإختيار خافي العيوب باللون المحايد.

- الأخضر: يستعمل لإخفاء الدرجات الحمراء والوردية من عيوب الوجه، كالبقع والبثور الحمراء.

- الأصفر: يستعمل لاخفاء الكدمات الزرقاء والهالات الزرقاء حول العينين والدرجات الخفيفة من الأحمر.

- البنفسجي: يستعمل لاخفاء العيوب التي تميل الى اللّون الأصفر مثل شحوب البشرة والكدمات الصفراء وأيضًا الهالات الغامقة جدا تحت العينين والبقع الغامقة على البشرة البرونزية.



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