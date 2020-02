فوار فيتامين سي للوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2020 07:41 مساءً - يوفّر فيتامين C العديد من المزايا الصحية للعناية بالبشرة. يمكن أن يُفرك هذا الفيتامين بلطف على الجلد، للعمل كمضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات. على الرغم من أن فيتامين C عنصر حيوي في العديد من كريمات الوجه والمستحضرات، يمكن أن يكون على شكل فوار يمنع ويقلل من تجاعيد الوجه وحروق الشمس- ويحفّز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، ويعالج تفاوت لون البشرة، والملمس القاسي، والخطوط الدقيقة، وندبات حب الشباب.

ما هو فيتامين سي للبشرة؟

عناية بالبشرة



فيما يتعلّق بالبشرة، فإنّ فيتامين C هو "مضاد أكسدة قوية يمكنه تفعيل دور الجذور الحرة"، كما يوضح أطباء الأمراض الجلدية. بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، يساعد فيتامين C في عملية تجديد البشرة الطبيعية، ممّا يساعد جسمك على إصلاح خلايا الجلد التالفة. لذلك، بالطريقة ذاتها التي يساعد بها تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة جسمك في محاربة الشوائب، فإنّ مضادات الأكسدة الموضعية تفعل الشيء نفسه لبشرتك من خلال المساعدة في تعويض المؤثرات اليومية مثل تلف الأشعة فوق البنفسجية والتعرض لتلوث الهواء. دورة تنشيطية سريعة حول مضادات الأكسدة: تمنع أو تقلّل من تلف خلايانا عن طريق تحييد إنتاج جزيئات شديدة التفاعل تسمى الجذور الحرة. بمعنى آخر، تساعد مضادات الأكسدة في الحفاظ على صحة أجسامنا وخلايا بشرتنا. هذه القوة القتالية الحرة ليست مهمة فقط للمساعدة في منع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. قد يساعد فيتامين C أيضًا على حماية البشرة من التغيرات السرطانية الناجمة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

تابعي المزيد: أقوى سيروم فيتامين سي لشد البشرة... من صنع يديك

Advertisements

كيف يستفيد الجلد من فيتامين C؟

Vitamin C



بشكل مثير للدهشة، لا تقتصر فوائد الحفاظ على البشرة بفيتامين C على حالتها المضادة للأكسدة. لديها الكثير من الخصائص الأخرى التي تساعد على شفاء البشرة والتي تجعلها تستحق مكانًا دائمًا في خزانة الأدوية. عندما يتم استخدام فيتامين C يتم تحفيز الجلد للشفاء من خلال تسريع إنتاج الكولاجين والإيلاستين، كما يوضح أطباء الأمراض الجلدية. في المساعدة على تعزيز إنتاج الكولاجين، يمكن لفيتامين C أن يساعد في منع الشيخوخة المبكرة للجلد. شيء آخر رائع حول المكون: إنّه يحتوي على خاصية تمنع إنتاج الميلانين في جلدك، وهو ما يسبب تغير لون البشرة مثل البقع الداكنة. فهو عامل إشراق متفوّق يعمل على تلاشي البقع البنية دون تغيير تصبغ الجلد الطبيعي.