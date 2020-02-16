كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2020 07:41 مساءً - يساعد تقشير البشرة المنتظم على إزالة الجلد الميت من الوجه وزيادة نضارته وإشراقته، كما يعمل التقشير أيضاً دوراً هاماً في إزالة آثار الحبوب وعلاج حروق الشمس وتفتيح المناطق الداكنة بالوجه.



ويعد مقشر السكر من أكثر مقشرات البشرة فعالية على الإطلاق، نظراً لقدرته على تنعيم البشرة الجافة وتفتيح البقع الداكنة في الجلد وإزالة خلايا الجلد الميت وعلاج آثار حب الشباب.



وفي السطور التالية ستتعرفين على أفضل طرق تحضير مقشر طبيعي للوجه بالسكر:



مقشر طبيعي للوجه بالسكر والليمون

مقشر طبيعي للوجه بالسكر والليمون



-ملعقة صغيرة من السكر.

-ملعقة صغيرة من النشا.

-عصير ثمرة ليمون.



طريقة تحضير المقشر



تمزج مكونات المقشر جيداً.

طبقى المقشر على وجهك، وقومي بفركه بشكل دائري لمدة 3 دقائق.

اتركي المقشر على بشرتك لمدة 10 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.



يصلح هذا المقشر لجميع أنواع البشرة فيما عدا البشرة الحساسة، فعند استخدامه مرة واحدة أسبوعياً، يساعد في تنعيم وتفتيح البشرة، نظرة لاحتوائه على النشادر لترطيب البشرة وتنعيمها، بالإضافة إلى الليمون الذي يحتوي على فيتامين C الذي يتميز بقدرته الهائلة على تفتيح البشرة وإزالة الخطوط الرفيعة والتجاعيد والبقع الداكنة، إصافة إلى الفوائد العديدة لاستخدام السكر في تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت.

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مقشر طبيعي للوجه بالسكر وزيت الزيتون

مقشر طبيعي للوجه بالسكر وزيت الزيتون



-2 ملعقة صغيرة من السكر.

-ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.



طريقة تحضير المقشر



إمزجي السكر مع زيت الزيتون.

طبقي المقشر على وجهك، ثم قومي بفركه بشكل دائري لمدة دقيقتين.

اتركي المقشر على وجهك لمدة 10 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.



يساعد هذا المقشر على تنعيم وترطيب البشرة، وتفتيح البقع الداكنة وإزالة الجلد الميت، كما يعمل زيت الزيتون على علاج جفاف البشرة خاصة في فصل الشتاء، ويساعد أيضاً في التخلّص من التجاعيد والخطوط الدقيقة.

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مقشر طبيعي للوجه بالسكر والعسل

مقشر طبيعي للوجه بالسكر والعسل



-ملعقة صغيرة من السكر.

-ملعقة صغيرة من عسل النحل.





طريقة تحضير المقشر



إمزجي السكر مع العسل جيداً لتكوين خليط متجانس.

طبقي المقشر على وجهك، ثم قومي بفركه بشكل دائري لعدة دقائق.

اتركي المقشر على وجهك لمدة 5 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.



يناسب هذا المقشر جميع أنواع البشرة، نظراً لاحتواء العسل على الأحماض العضويّة كحمض الجلوكونيك الذي يساعد في التخلّص من خلايا الجلد الميّتة وحب الشباب، كما أن الاستخدام المنتظم لهذا المقشر مرتين أسبوعياً، يساعد في تفتيح الوجه درجتين على الأقل خلال شهر واحد فقط، إضافة إلى زيادة نعومة البشرة، والقضاء على حب الشباب.

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مقشر طبيعي للوجه بالسكر والشوفان

مقشر طبيعي للوجه بالسكر والشوفان



-ملعقتين من السكر

-ملعقتين من دقيق الشوفان

-5 قطرات من زيت اللوز



طريقة تحضير المقشر



اخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس.

طبقي المقشر على وجهك، ثم قومي بفركه بلطف لعدة دقائق.

اتركي المقشر على وجهك من 5 إلى 10 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.



يساعد هذا المقشر على علاج البشرة الحساسة من الالتهابات، نظراً لاحتوائه على الشوفان، الذي يساعد أيضاُ في التخلّص من الرؤوس السوداء، وتصغير حجم المسام والتقليل من كميّة الدّهون التي قد تتجمع فيها، كما يعمل السكر على إزالة الجلد الميت وآثار البقع الداكنة، بينما يعمل اللوز كمضاد للأكسدة مما يساعد في تفتيح البشرة وظهورها بمظهر أكثر إشراقاً.

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